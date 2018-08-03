Galatasaray'dan "Selahattin Aydoğdu" açıklaması

Galatasaray, Fatih Terim için "Artık görürsem dövmeyeceğim" ifadelerini kullanan Selahattin Aydoğdu hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 15:38

Galatasaray, Fatih Terim hakkında "Gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim" ifadelerini kullanan Selahattin Aydoğdu için harekete geçti. Kulüp, Aydoğdu’nun genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı için gerekli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu’nun bazı basın yayın organlarına Terim’le ilgili küstah açıklamalarda bulunduğu, bu sözlerin şiddetle kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Selahattin Aydoğdu'nun genel kurul üyeliğinden tedbirli olarak ihracı ve ihraç kararı alınıncaya kadar kulübün tesislerine alınmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan TFF’den de bir açıklama geldi. Açıklamada, TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu'nun bazı medya organlarına yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladıkları, hiçbir şekilde tasvip etmedikleri, özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların TFF ile bağdaşmadığı, bu tutum ve davranışları TFF bünyesinde görmek istemedikleri belirtildi.