Galatasaray'dan Rıdvan Dilmen'e dava!

Galatasaray Kulübü, Rıdvan Dilmen'in "Kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" şeklindeki sözlerinden dolayı dava açacaklarını duyurdu.

Güncellenme 06 Kasım 2017 18:26

Galatasaray Kulübü, Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol adlı programda transferlerin yapılış şekliyle ilgili yaptığı yorum hakkında resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Dava açıklacak

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” Programı’nda sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Galatasaray Spor Kulübü"

Daha önce ne demişti

Spor yorumcusu Dilmen geçtiğimiz günlerde Galatasaray kulübünün yaptığı transferler hakkında "Dursun Özbek'i tebrik ediyorum, çok iyi transferler yaptılar. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem" demişti.