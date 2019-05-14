Galatasaray'dan "neden hedefteyiz" açıklaması!

Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların hedefinde olan Galatasaray, hakem kararlarından en fazla kendilerinin etkilendiklerini ileri sürdü.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 13:26

Süper Lig’in 32. haftasında oynan ve çok ses getiren Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı gündemden düşmüyor. Hakem Serkan Çınar’ın verdiği kararları eleştiren Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar, perde arkasında şike olabileceğini bile iddia etmişlerdi.

Galatasaray da biz mağduruz diyor

Bu sezon hakemlerin verdiği kararlardan en fazla kendilerinin olumsuz etkilendiğini dile getiren Galatasaray yönetimi, hem haksızlığa uğradıklarını hem de yalnız bırakıldıklarını ileri sürdü.

“Çok uzağa gitmeye gerek yok. Fenerbahçe maçında yaşadıklarımız belli” diyen sarı-kırmızılılar, rakip takımların yöneticilerinden üst üste gelen açıklamaları “Galatasaray korkusu”na bağlıyor.

“Ekonomik olarak çok iyi durumdayız”

“Bu sene de şampiyon olursak makas çok açılacak” ifadelerini kullanan yöneticiler “Ekonomik olarak rakiplerimizden çok daha iyi durumdayız. Bizi bu sezondan sonra kimse tutamaz ve beş sene üst üste şampiyonluk gelir. Endişeleri ve korkuları bu” diyor.