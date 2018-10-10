Galatasaray'dan Ndiaye hamlesi

Galatasaray, Stoke City'ye sattığı Ndiaye'i uzun uğraşlar neticesinde kiralık olarak tekrar geri alıyor.

Güncellenme 10 Ekim 2018 11:02

Geçen sezon devre arasında 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'ye satılan Badou Ndiaye, uzun uğraşlar neticesinde kiralık olarak tekrar takıma kazandırıldı.

Stoke City ile temas kuruldu

Cim Bom'un orta sahadaki dinamosu olan Senegalli futbolcunun performansından, hocası Fatih Terimçok memnun. Tecrübeli hocanın talebiyle, Sarı-Kırmızılı yönetim Ndiaye'yi gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor. Bu doğrultuda 28 yaşındaki futbolcunun kulübü Stoke City ile temas kurulduğu öğrenildi.

Galatasaray, Ndiaye'ye iki sezon daha talip

Galatasaray'ın planı en kötü ihtimalle bu sezon haricinde Ndiaye'yi 2 sezonluğuna daha kiralayabilmek. Şu sıralarda bonservisi el yakan yıldız futbolcu için, İngiliz kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.