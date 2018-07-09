Galatasaray'dan Henry sürprizi!

Galatasaray transfer döneminde ilk yabancı oyuncusunu İstanbul'a getirdi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 12:13

Bu sezon transferleri sakin bir şekilde yapan Galatasaray, ilk yabancı oyuncusunu İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Everton'da bulunan Henry Onyekuru ile anlaşmak üzere.

Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu, biraz önce Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.

Geçen sezon İngiliz ekibinin Anderlecht'e kiraladığı Henry, ligde 19 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Henry Onyekuru, Şampiyonlar Liginde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.