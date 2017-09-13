Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı!

Galatasaray Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:46

Galatasaray Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanlarından ve voleybol şubesi sorumlusu Hakan Dinçay’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.