Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaray yönetimi, takımın başında 8. kez şampiyonluk tatmaya hazırlanan Terim'e tarihi bir jest yapacak.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 10:11

Beşiktaş’ı yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, şampiyon olma yolunda hızla ilerliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Rizespor ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanırsa, 22. kez şampiyonluğu tadacak. Kulüp yönetimi ise şampiyonluk durumunda Teknik adam Fatih Terim için sürpriz bir hazırlık içinde.

7 kez şampiyon yaptı

Takım tarihinde büyük bir yere sahip olan Fatih Terim, Galatasaray’ın kazandığı, 21 şampiyonluğun 7’sinde yer aldı.

Galatasaray’dan Terim’e jest

Galatasaray yönetimi, takımın başında sekizinci kez şampiyonluğu tadacak olan Terim’e sürpriz bir jest yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyonluk için hazırlıklar başladı

Bir yandan kalan 3 maça konsantre olan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı. Kutlamalar kapsamında en büyük hediye ise Fatih Terim'e verilecek.

Terim’in heykeli dikilecek

22. şampiyonluğun gelmesinin ardından stadın önüne Fatih Terim'in heykeli dikilecek. Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan Terim, böylece ölümsüzleştirilecek.