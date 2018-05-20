Galatasaray'dan Aleyna Tilki'li şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek şampiyon olmaya hak kazanan Galatasaray, kutlamasını bu akşam yaptı.

Güncellenme 20 Mayıs 2018 22:50

Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek iki yıl aradan sonra 21. kez şampiyon olmayı hak kazanan Galatasaray, bu akşam kupayı kaldırdı. Türk Telekom Stadı'nda büyük bir coşku ile şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Kutlama 19.05’te başladı

İlk başta Pazartesi akşamı yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması sürpriz bir değişiklikle bu akşam yapıldı. 21. kez şampiyon olan Cimbom’un, Türk Telekom Stadı’ndaki kutlamalar kuruluş tarihini simgeleyen 19.05’te başladı. Kupa ise 21.50'de kaldırıldı.

Kupayı Kasapoğlu verdi

Galatasaray, 2017-18 sezonu şampiyonluk kupasını; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yurt dışında olduğu için, TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Takım kupayla poz verirken teknik heyet 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Aleyna Tilki sahneye çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızları ve minik torunlarıyla sahneye çıktı. Terim podyum şarkısı olarak Şampiyonlar Ligi müziğini seçti. Aleyna Tilki, Türk Telekom Stadyumu'nda büyük coşku ile sahneye çıktı. Bu sırada Gomis ve Tilki bir araya geldi.