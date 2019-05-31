Galatasaray'da Türk oyuncu atağı! İşte yeni sezon hedefi...

Bu sezon 22. kez şampiyon olan Galatasaray, verim alamadığı 5 Türk oyuncuyu gönderme kararı aldı.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 10:33

Bu sezon kadrosunu genelde yabancı oyuncularla şekillendiren ve 22. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonda yerlileşme çalışmaları başlatıyor. Elindeki Türk oyunculardan verim alamayan yönetim, scout ekibini harekete geçirirken, kulübün izleme heyeti de alt liglere kadar indi.

5 oyuncu gönderiliyor

Akşam'da yer alan habere göre; Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Muğdat Çelik, Sinan Gümüş, Emre Akbaba, Ahmet Çalık gibi tecrübeli isimlerden beklediği katkıyı göremeyen tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in şimdiden listesine 5 yerli futbolcuyu aldığı belirtilirken, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verilen talimat doğrultusunda çalışmalara başladığı kaydedildi.

Listenin başındaki isim kim?

İyi bir yerli jenerasyonu yakalamak isteyen Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcuların başında Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç olduğu anlaşılırken, Albayrak'ın bu transfer için 3 milyon euro + Ömer Bayram'ı teklif ettiği ifade edildi. Deniz haricinde Bursaspor'da top koşturan Umut Meraş ve Furkan Soyalp'e de talip olan Cimbom'un, Antalyaspor'un genç yeteneği Harun Alpsoy'u da takibe aldığı bildirildi. Bu 4 oyuncunun haricinde Taylan Antalyalı için Trabzonspor'la yarış halinde olan Galatasaray'ın Erzurumspor'la görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.