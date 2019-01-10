Galatasaray'da Tarık Çamdal'ın akıbeti belli oldu

Galatasaray, 2014’te 4,5 milyon euroya transfer ettiği Tarık Çamdal'ın sözleşmesini feshediyor.

Güncellenme 10 Ocak 2019 10:35

Galatasaray’ın 2014’te kadrosuna dahil ettiği ve takımda başarılı bir performans sergileyemeyen sağ bek oyuncusu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi feshedilecek.

Haber sosyal medyadan duyuruldu

Galatasaray’daki medya direktörlüğü görevinden ayrılan gazeteci Evren Göz, Tarık Çamdal hakkında aldığı bilgiyi paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Göz, "Galatasaray, devre arasında Tarık Çamdal ile yollarını ayırıyor" ifadelerini kullandı.

Taraftarları sevindirdi

Uzun süredir kadroda yer alamayan ama sözleşmesinin sürmesi nedeni ile takımda kalan Çamdal’ın gönderilme haberini taraftarlar sosyal medyada sevinçle karşıladı.

4,5 milyon euroya transfer edildi

Tarık Çamdal, İtalyan teknik adam Casare Prandelli döneminde Eskişeihirspor'dan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan ve 2961 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.