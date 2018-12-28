Galatasaray'da Serdar Aziz krizinde sona gelindi

Galatasaray yönetimi, hastalandığı gerekçesi ile maça çıkmayan ama ertesi gün Maldivler'e giden Serdar Aziz hakkında karar verdi.

Güncellenme 28 Aralık 2018 17:33

Galatasaray, hastalandığı gerekçesi ile Sivasspor maçına katılmayan ve Maldivler'e giden Serdar Aziz krizinde sona geldi.

Serdar Aziz, gönderiliyor mu?

Sarı-kırmızılı yönetim, Sivasspor maçına hasta olduğu gerekçesi ile çıkmayan fakat hemen sonrasında Maldivler’e tatile giden Serdar Aziz'i takımdan gönderme kararı aldı.

Terim de takımda istemiyor

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in "takımdan gönderilsin" raporu verdiği Serdar Aziz'in geleceğini konuşmak için menajer Haluk Canatar ile dün öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirmişti.

Sözleşmesi feshedilecek

Bugün yeniden bir araya gelen ikili, Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshi üzerinde mütabakata vardı.

Resmi açıklama yakında yapılacak

Galatasaray'ın 28 yaşındaki stoperle ilgili resmi açıklamayı kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor.