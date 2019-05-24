Galatasaray'da Şener Özyapraklı sürprizi!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özyapraklı, Terim'i aradı ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini söyledi.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 14:03

Galatasaray'da Şener Özbayraklı gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Özyapraklı, Fatih Terim’i aradı ve Galatasaray’a transfer olmak istediğini söyledi.

Terim’i arayarak Galatasaray’a transfer olmak istediğini söyledi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, Milli Takımda beraber çalıştığı Fatih Terim'i arayarak kariyerinde tecrübeli teknik adamın önemli bir yere sahip olduğunu belirtip beraber çalışmak ve sarı kırmızılı takıma gelmek istediğini iletti.

Kararı Terim verecek

Futbol Arena'da yer alan habere göre; Bonservisi elinde olan Şener, Ocak ayında da tecrübeli teknik adam ile görüşmüş ve Mayıs ayında taraflar sözleşmişti. Sağ bekte Mariano ve Linnes gibi opsiyonları olan Douglas ile de ilgilenip görüşen Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek.

Yabancı kontenjanı ve yerli rotasyonu nedeniyle Şener'in transferi de Galatasaray'da artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.