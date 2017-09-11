Galatasaray'da istifa şoku!

Galatasaray Kulübünün medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar'ın görevinden istifa etmiş olduğu öğrenildi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 17:45

Galatasaray Kulübü Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar görevinden istifa etti.

İstifası ile ilgili olarak CNN Türk'e açıklama yapan Baydar şunları söyledi: "Bugün Başkan Dursun Özbek ile görüştüm ve müsadesini istedim."

Sarı kırmızılı kulüpte üst düzey bir istifa yaşandı. Galatasaray'ın medya ve iletişim direktörülüğü görevini yürüten İskender Baydar, bugün itibariyle görevinden ayrıldı.

Kaynak: CNN Türk/Spor