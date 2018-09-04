Galatasaray'da "Gomis sendromu" paniği

Galatasaray, Trabzonspor karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası 'Gomis sendromu' tedirginliği yaşanıyor.

Güncellenme 04 Eylül 2018 11:18

Galatasaray, Trabzonspor karşısında aldığı ağır yenilgi sonrası 'Gomis sendromu' tedirginliği yaşanıyor. Zam talebine olumlu dönüş yapılmadığı için yaz boyunca mutsuz ve isteksiz olan Gomis’in ruh halinin Maicon, Belhanda ve Feghouli'nin sergilemesi hem endişe hem de panik yarattı. Bu futbolcuların ortak noktası ise Gomis gibi satış listesine konulmaları ve kendileriyle yapılan kontratlar.

Takımda endişeye neden oldular

Belhanda'nın Trabzon'da takımı 10 kişi bırakması, Maicon'un yenilen bütün gollerde bariz hatalar yapması ve yine sezon başından beri kulübeye mahkum olan Feghouli'nin formsuzluğunun tesadüf olamayacağı belirtildi. Bütün bunlar üst üste konulunca, sarı-kırmızılı camiada zorlu takvim öncesi geçen seneki şampiyonlukta önemli payları olan bu kritik isimlerin durumları endişe yaratıyor.

Maicon’un satışı gerçekleşmemişti

Galatasaray'da Maicon'un Al Hilal'e satışı son anda gerçekleşmemiş ve Brezilyalı stoper takımda kalmıştı. Futbolcunun baştan beri gözden çıkarıldığını bildiği, bu psikoloji ile takıma nasıl yararlı olacağı merak ediliyor.

Takımda yer garanti değil

Yine Suudi ekibine transferi gerçekleşmeyen Feghouli'nin de takımdaki yerinin garanti olmadığını bildiği belirtildi.

Cezayirli futbolcunun rahatlığı, forma için rekabete girmemesi dikkatlerden kaçmıyor. Trabzon'da gördüğü kırmızı kartla tartılan isim haline gelen Belhanda'nın ise yine Nice'e transferi son anda gerçekleşmemişti.

Sürekli değer kaybediyorlar

Sarı-kırmızılıların üç yabancısı, bu durumlarından dolayı da sürekli değer kaybediyor. Bu tablonun devam etmesi halinde ise Cim-Bom, önemli bonservisler ödeyerek aldığı bu oyuncuları ocak döneminde piyasanın çok altında rakamlara elden çıkaracak. Bu da Finansal Fair Play kıskacındaki Galatasaray'ı zor durumda bırakacak.