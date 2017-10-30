Galatasaray'da, Fatih Terim sesleri yükseliyor!

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, "Fatih Terim'in sporun içinden çıkmaması lazım. Galatasaray'a gelirse fayda sağlar" dedi.

Güncellenme 30 Ekim 2017 15:31

Sabah Spor yazarı Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Galatasaray'ı değerlendirdi. Toroğlu, Tudor'un yerine Fatih Terim'in sarı kırmızılı takıma dönme ihtimalini değerlendirdi:

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Cenk Ergün konuştu, bu tarz Türkiye'de gitmez. Fatih Terim olduğu zaman işin rengi farklı olur. Topçu, basın, Federasyon farklı olur. Fatih Terim renkli bir adam. Milli Takımı da çok kötü bırakmadı. Takımdaki boyutlar farklı yerlere gitti. Ben olsam öbür yoldan giderdim.

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman; Galatasaray'ın Fatih Terim... Tadından yenmez. Çok renkli bir lig olur. Fatih Terim'in yapısı yarışmacı tipli. Bu tipteki adam, rakibi ısıracak, parçalayacak, parçalanacak. Türk futboluna böyle daha iyi hizmet verirsin. Galatasaray'a gelirse fayda sağlar.

Fatih Terim'in bir şeyler yapması lazım. Spor aleminden çekilmemesi gerekir. Bir şeyleri ispat etmeye ihtiyacı yok ama Türk futboluna bir şeyler yapmaya mecbur. Onun için de Galatasaray için de bulunmaz nimet tepsinin içinde. Ha yapar mı yapmaz mı bilemem."