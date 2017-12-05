Galatasaray'da Fatih Terim heyecanı!

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'da yorumculuğa başlayan Ergün Penbe bomba bir haberle yeni mesleğine giriş yaptı.

Güncellenme 05 Aralık 2017 00:09

Rasim Ozan Kütahyalı'dan sonra Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol'daki boşalan koltuğa oturan eski futbolcu Ergün Penbe iddialı haberlerle yorum hayatına başladı. Galatasaray yönetiminin Fatih Terim ile görüştüğünü iddia eden Benbe, sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlı bir bekleyişe soktu.

Terim, gelecek hafta takımın başında

Eski futbolcu yeni yorumcu Ergün Penbe, iddialarını bu sefer kesin bir dille yineleyerek Fatih Terim'in Galasaray ile anlaştığını bir kez daha tekrar etti. Galatasaray yönetiminin bu konu hakkında açıklama yapacağını da söyleyen Penbe, iddiasını bir adım ileri götürerek gelecek hafta oynanacak Akhisar maçında sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörünün Fatih Terim olacağını söyledi.