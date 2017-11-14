Galatasaray'da Drogba şoku!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, sezon sonunda futbolu bırakacak.

Güncellenme 14 Kasım 2017 16:23

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Didier Drogba, gelecek sezon futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Fransız RMC kanalına açıklama yapan Fildişi Sahili'nin efsane golcüsü, "Gelecek yıl son sezonum olacak. Bir noktada durmak gerekiyor. Futbol çok zevkliydi ama 39 yaşında artık eskisi kadar hızlı olamıyorsun" dedi.

ABD 2. Lig takımlarından Phoenix Rising'de forma giyen Drogba 14 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyerinde Chelsea ve Marsilya gibi önemli takıkmlarda forma giyen Drogba, 8 sezon formasını giydiği Chelsea'de sayısız başarı elde etti.

Fildişi Sahili formasıyla 105 maça çıkan Drogba 65 gol atma başarısı gösterdi.