Galatasaray'da Belhanda sürprizi! Sahalara geri döndü

Demir Grup Sivasspor maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'ın antrenmanlarına bir süredir sakatlığı devam eden Belhanda'da katıldı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 17:37

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Demir Grup Sivasspor maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray, ara vermeden hazırlıklarına devam ediyor.

Yenilenme çalışması yapıldı

Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Keçiörengücü karşılaşmasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Kadro dışındaki oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başlayıp, sonra da pas oyunu ile devam ettiler. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Belhanda çalışmalara başladı

Diğer taraftan sakatlığın üstesinden gelen Younes Belhanda, takımın kadrosu ile birlikte çalışmalara katıldı. Garry Rodrigues ise fizyoterapistler eşliğinde salon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden diğer oyunculardan Sinan Gümüş kondisyonerler eşliğinde çalışırken, Emre Akbaba, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı.

Karşılaşmanın hazırlıkları yarın da devam edecek.