Galatasaray'da Bacca heyecanı!

Gomis'in Suudi Arabistan takımı Al Hilal ile görüşmesinin ardından Galatasaray'ın da Kolombiyalı yıldız oyuncu Bacca'ya teklif götüreceği öğrenildi.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 16:37

Galatasaray'da hareketli bir transfer dönemi yaşıyor. Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için 20 milyon euroyu gözden çıkarması Galatasaray'da kafa karışıklığına neden oldu. UEFA'nın yakın markajında olan takımın Fatih Terim'le konuyu görüştüğü ve Befe'nin satılması konusunda fikir birliğine vardığı iddia edildi. Suudi takımın görüşmeleri daha da sık bir hale getirmesinin ardından sarı kırmızılı ekip yeni bir golcü isim için harekete geçti. Taraftardan tepki çekmeyecek bir golcü oyuncu arayan Galatasaray, Carlos Bacca ile görüşme kararı aldı.

Galatasaray harekete geçti

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Kolombiyalı yıldız oyuncu için ilk girişimler yapıldı. Terim'in eski öğrencisini aradığı ve Bacca'ya talip olduğunu ilettiği ortaya çıktı. Guttuso'nun da Terim'e Carlos'u kadroda düşünmediğini, kendisi için bir sorun olmadığını, oyuncu ve kulüple anlaşılması gerektiği tavsiyesinde bulundu. İstediği cevabı alan Galatasaray'ın harekete geçtiği ve Milan yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor

Galatasaray, FFP sebebi ile Bacca için Milan'a kiralama teklifi yapacak. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyeri başarılarla dolu

Geçen sezonu İspanyol ekibi Villarreal'de geçiren 31 yaşındaki golcü, La Liga, Kral Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 43 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 18 kez topu ağlara gönderen Bacca, 7 kez asist yaptı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtiliyor.