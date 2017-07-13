Galatasaray'a soğuk duş

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsveç'in Östersunds takımıyla deplasmanda karşılaşan Galatasaray 2-0 yenildi.

Güncellenme 13 Temmuz 2017 22:44

22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yasin Öztekin, topu Gomis'e çıkardı. Penaltı noktasının sağında topa gelişine vuran Gomis'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Selçuk İnan'ın yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gören mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Keita, topu kornere tokatladı.

45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sema'nın sol çaprazdan çektiği sert şutta topu kaleci Muslera kurtardı. Muslera'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

68. dakikada Sema'nın ceza sahasına gönderdiği topla Bachirou sağ çaprazda buluştu. Bachirou'nun penaltı noktasına çevirdiği topu kontrol eden Ghoddos, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

74. dakikada kale sahasının içinde topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunda Keita topu kurtardı. Keita'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+2. dakikada İsveç ekibi farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Östersunds atağında Hopcutt, Ahmet Çalık'ı çalımlayarak girdiği ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı: 2-0

Östersunds, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında iki kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bez parçasıyla sahaya girdi. Bu kişilere güvenlik güçleri müdahale ederek, sahanın dışına çıkardı.

Kaynak: AA