Galatasaray, zirveye tırmanıyor

Galatasaray, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Güncellenme 10 Şubat 2019 21:46

Spor Toto Süper Lig’de 21. Haftanın en kritik maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti

Galatasaray, maç sonunda Karadeniz ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada penaltından Mbaye Diagne, 44. dakikada ve 51. dakikada Younes Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Hugo Rodallega attı.

Lider takımla aradaki fark 6’ya indi

Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 6'ya indirdi.

Trabzonspor 33 puanda kaldı

Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.