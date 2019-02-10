Galatasaray, zirveye tırmanıyor
Galatasaray, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig’de 21. Haftanın en kritik maçında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı.
Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti
Galatasaray, maç sonunda Karadeniz ekibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray'ın karşılaşmadaki gollerini 21. dakikada penaltından Mbaye Diagne, 44. dakikada ve 51. dakikada Younes Belhanda kaydetti. Trabzonspor'un golünü 30. dakikada Hugo Rodallega attı.
Lider takımla aradaki fark 6’ya indi
Bu galibiyetin ardından Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de puanını 39'a çıkarırken, ilk sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 6'ya indirdi.
Trabzonspor 33 puanda kaldı
Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.