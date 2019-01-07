Galatasaray, yıldız isimle görüşmeye başladı

Transfer dönemini şu ana kadar sesiz geçiren Galatasaray, Sevilla’da top koşturan Simon Kjaer'i kadrona katmak için harekete geçti.

Güncellenme 07 Ocak 2019 12:25

Transfer döneminde büyük atılımlar yapmayan Galatasaray’da çalışmalar devam ediyor. Serdar Aziz’i takımdan gönderme kararı alan yönetim, Maicon’u da satmaya karar verdi. Galatasaray listesindeki isimlerle temasları sıkılaştırdı.

Simon Kjaer için harekete geçti

Manchester City'den Eliaquim Mangala ile prensipte anlaşan Galatarasay, savunmasına yapmayı planladığı ikinci transfer için İspanya’ya çıkarma yapacak. Sarı-kırmızılı ekip şimdilerde bir dönem Fenerbahçe’de top koşturan Simon Kjaer’i hedefine koydu.

Fenerbahçe’den Sevilla’ya gitmişti

Galatasaray, Temmuz 2017’de Fenerbahçe’den Sevilla’ya 12 milyon 500 bin euro bedelle transfer olan Danimarkalı oyuncuyla daha önce üç kez görüştü.

3.5 yıllık sözleşme teklif edilecek

Yönetimin bu hafta için Kjaer'le bir kez daha masaya oturacağı belirtilirken, 29 yaşındaki stopere, 2 milyon eurodan 3.5 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Fakat Galatasaray’ı Kjaer'in sakatlığı düşündürüyor. Oyuncu hakkındaki karar ise sağlık raporları incelendikten sonra verilecek.

İspanyol basını haberleri doğruladı

Galatasaray’ın Kjaer ile görüşme halinde olduğu İspanyol medyası tarafından da doğrulandı. Estadio Deportivo, “Kjaer'in Galatasaray'a imza atması an meselesi” başlığı ile verdiği haberde, Galatasaray’ın Kjaer ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, oyuncunun Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak baktığını ama Galatasaray’ın Sevilla ile anlaşmasının kolay olmayacağını ileri sürdü.

45 maçta forma giydi

Yıldız oyuncu; 1,5 sezondur ve tam 45 maçta Sevilla forması giyerken, 3 gol, 1 asistlik performans gösterdi.