Galatasaray yeni transferini duyurdu

Ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katan Galatasaray, Emre Taşdemir'le de 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Güncellenme 10 Ocak 2019 17:34

Galatasaray, Marcao sonrası yaptığı ikinci bir transferi daha açıkladı. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, Emre Taşdemir'le 1.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Galatasaray’la anlaşmaya varıldı

Emre Taşdemir'in transferi için Galatasaray’la anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, Emre Taşdemir’in sol bek olarak görev aldığı, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldiği belirtildi.

7 golü var

Açıklamada, Taşdemir’in profesyonel futbol kariyerine 2012-2013 sezonunda MKE Ankaragücü formasıyla başladığı, 2013-2014 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü formasını giydiği, bu dönemde oyuncunun toplam 32 maçta forma giydiği, 7 kez gol sevinci yaşadığı ve 4 kez sarı kart gördüğünü anlatıldı.

Bursaspor'a ne zaman transfer oldu?

Taşdemir’in 2013-2014 sezonun sonunda 700 bin Euro karşılığında Bursaspor'a transfer olduğu belirtilen açıklamada, “2018-2019 sezonun devre arasına kadar Bursaspor kadrosunda yer aldı ve bu dönemde toplam 66 resmi karşılaşmada Bursaspor'un formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 2 gol 9 asiste imza attı” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altyapı kategorilerinde 32 kez milli formayı terleten Emre Taşdemir, 8 Haziran 2015 tarihinde o dönemde milli takım teknik direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'in görev vermesiyle beraber ilk kez A milli takım formasını giydi. Emre Taşdemir toplam 4 kez A milli takım formasını terletti. Yeni transferimiz Emre Taşdemir'e hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz."