Galatasaray yeni golcüsünü Beşiktaş'ta buldu

Gomis'in gidişiyle golcü arayışına giren Galatasaray, Beşiktaş ile Vagner Love konusunda anlaştı.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 16:22

Yeni sezon transferleri kapsamında başarılı bir forvet arayan Galatasaray, Beşiktaş ile Vagner Love konusunda anlaştı.

Gomis’ten sonra arayışa girdi

Bafetimbi Gomis’in ayrılığından sonra golcü arayışına giren Galatasaray, transfer etmek istediği bazı isimlerden olumlu cevap alamadı. Bu nedenle arayışını Süper Lig takımlarında sürdüren Cimbom, Beşiktaş'ın yüksek yıllık maaşı nedeniyle elden çıkarmak istediği Vagner Love’a talip oldu.

Love’a talip oldu

Futbolarena’da yer alan habere göre; Galatasaray, ilk etapta oyuncunun bonservisini bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan istedi ancak Siyah-Beyazlı takım 1,5 milyon euro talep etti. Ardından Vagner Love devreye girerek alacaklarına karşılık bonservisini alma konusunda Beşiktaş ile anlaştı. Galatasaray bu sayede oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak ve 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Love da Galatasaray’a gitmek istiyor

Brezilyalı golcünün de açık bir şekilde Galatasaray'a gitmek istediğini Beşiktaşlı yetkililere ilettiği ortaya çıktı.