Galatasaray yarı finale iyi başladı!

Akhisarspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 23:09

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçın Akhisarspor ile Galatasaray arasında gerçekleşti.

İlk yarı

Oyuna hızlı başlayan Akhisarspor 19. dakikada Seleznov'un golü ile 1-0 öne geçti. Galatasaray'dan cevap ise gecikmedi, 2 dakika sonra Ahmet Çalık'ın golü ile sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Bu golle skor eşitlendi.

Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, takımlar soyunma odasına girerken hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle tribüne gönderildi.

İkinci yarı

İlk yarı kadar tempo yüksek olmasa da ikinci yarıda iki takımda yer yer pozisyonlar buldu. Maçta 88. dakikada Sinan Gümüş'ün attığı gol ile eşitlik bozuldu. Galatasaray, İstanbul'a maçı 2-1 kazanarak dönerken final öncesi büyük bir avantaj yakalamayı başardı. Ev sahibi Akhisarspor ise yeni stadında ilk yenilgisini almış oldu.

Okan Buruk, tribüne gönderdi

Akhisarspor ve Galatasaray arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarı sonunda hakeme yaptığı itirazlar sonucu tribüne gönderildi. İlk yarıda hakem tarafından alınan bazı kararları beğenmeyen Buruk, ilk ayrı uzatma dakikalarında korner atışını kullandırtmadığı gerekçesi ile hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya soyunma odası koridorunda eleştirilerde bulundu. Hakem bu durumdan ötürü ise Okan Buruk'u tribüne gönderdi.