Galatasaray yabancı oyuncu atağı

Galatasaray yönetimi, 2019-2020 sezonunda 8+3 olarak uygulanacak olan yabancı kuralına uymak için 6 yabancıyla yolları ayırma kararı aldı.

Güncellenme 18 Kasım 2017 09:17

Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Galatasaray kulislerinde konuşulan bu formüle göre planlamayı ilk yapan da sarı kırmızılılar oldu.

Kulüpler Birliği ve Galatasaray’ın başkanlığını yürüten Dursun Özbek ve kurmayları, 2020 planı için ilk adımı bu sezon sonunda atmayı kararlaştırdı.

Galatasaray, kademeli yabancı sınırlamasını göz önüne alarak, halen kadrosunda bulunan 6 yabancı futbolcu ile yollarını bu sezon sonunda ayıracak

İlk olarak 8+3 olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yabancı sınırlaması konusunda 2019 yılı sonrasını işaret etmesiyle gözlerin çevrildiği Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu’nun nasıl bir yol izleyeceği netleşmeye başlıyor.

Hürriyet'in haberine göre, yabancı sayısında sınırlama 2019-20 sezonundan itibaren kademeli olarak gerçekleşecek. Yabancı kontenjanının, 2019-2020 sezonunda 8+3, 2020-21 sezonunda 7+4 ve 2021- 22 sezonunda 6+5 olarak uygulanması düşünülüyor.

Cimbom yollayacağı 6 ismi belirledi

Mevcut kadrosunda 15 yabancı bulunan sarı kırmızılılar, sınırlamanın başlayacağı 2019-20 sezonunu beklemeden Mayıs 2018’de göndereceği isimleri belirledi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Denayer, Linnes, Donk, De Jong, Latovlevici ve Carrasso ile yollarını ayırma kararı aldı.

Öte yandan planlamaya göre devre arasında Asamoah veya bir başka sol bek alınacak ve yabancı sayısı 10 olacak. Galatasaray, bu sezonun sonunda da yeni formata uygun hareket ederek 1 veya 2 yabancı transferi yapacak.