Galatasaray-TFF gerilimi istifa getirdi

Galatasaray ile yaşanan gerilim sonrası TFF Başkan Vekili Ali Dürüst görevini bırakmak zorunda kaldı.

Güncellenme 24 Kasım 2018 14:29

Galatasaray ile TFF arasında yaşana gerilim sonrası TFF Başkan Vekili Ali Dürüst görevini bıraktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga sonrası TFF’nin sarı-kırmızılı ekibe verdiği ceza gerginliğe neden olmuştu.

Özellikle Fatih Terim’e verilen ağır cezaları eleştiren Galatasaray, gerilimin daha da artırmıştı.

Son olarak ise dün akşam oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarından Serdar Aziz'le Skubic'in pozisyonunda çıkan penaltı kararı. Maçın hakemi Hüseyin Göçek'in pozisyonu VAR'dan izlememesi sarı-kırmızılı cephede büyük tepkilere neden oldu.

En başta Galatasaray taraftarları olmak üzere tüm camia Ali Dürüst’ün istifa etmesi için kampanya başlattı. Bundan sonra beklenen oldu ve TFF Başkanı Dürüst tüm görevlerinden istifa etti.