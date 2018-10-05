Galatasaray taraftarından yönetime Gomis tepkisi!

Galatasaray taraftarı Gomis'ten sonra etkili bir forvet alamayan takıma tepkili.

Güncellenme 05 Ekim 2018 11:46

Birbirinden zengin gol pozisyonlarından yararlanamayan ve Porto maçını 1-0 kaybeden kaybeden Galatasaray'da başarısızlığın sebebi olarak yönetim gösterildi. Geçen sezonun gol kralı Gomis’i sezon başında 6 milyon Euro’ya Al Hilal’e satan Galatasaray, bu hamle sonrası taraftarın beklentisini karşılayan transferler yapamamıştı. Takım, elinde bulunan tek forvet Eren Derdiyok’un sakatlanması sonrası büyük bir sıkıntıya girdi.

7 net pozisyon kaçtı

Porto’ya tam 7 net pozisyona rağmen mağlup olan Galatasaray, sadece üç puan kaybetmedi aynı zamanda, 2.7 milyon Euro gelirden de oldu. Bu kapsamda sadece Gomis’ten gelen gelirin yarısına yakını elden uçtu.

Gomis’ten sonra etkili forvet alamayan takıma tepki büyüyor

Takvim’in haberine göre; sosyal medyada herkes bir tepki üzerinde birleşti. Taraftar, Gomis’in Porto maçında olması durumunda karşılaşmadan galip ayrılınabileceği konusunda hem fikir oldu. Galatasaray taraftarı, Gomis’ten sonra etkili bir forvet alamayan takımı eleştiri yağmurunu tuttu. Takım, gruptan çıkamazsa 9.5 milyon Euro geliri de elinin tersiyle itmiş olacak. Şimdiden başlayan eleştirilerin dozu o zaman daha da aratacak.

Koşu mesafesinde de sınıfta kaldı

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta üç puan toplayan Galatasaray, koşu mesafesinde sınıfta kaldı. Bu kapsamda Galatasaray, 101.9 km. ortalamayla turnuvanın en az koşan takımı oldu. Zirvede ise 116.7 km. ile Alman ekibi Dortmund bulunuyor. Porto 104.1, Lokomotiv Moskova 104, Schalke de 108 km. ile Aslan'ın önünde.