Galatasaray taraftarından hakeme tepki!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında saha karıştı, sarı-kırmızılı taraftarlar yardımcı hakeme yabancı maddeler atıldı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin penaltı beklediği pozisyon sonrası ortalık karıştı.
Feghouli, ceza sahasında Hasan Ali'yi geçti ancak Fenerbahçeli futbolcu topu eliyle kesti, Cüneyt Çakır devam kararı verdi.
Cüneyt Çakır'ın bu kararına tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bulunduğu alana yabancı cisimler attı. Oyun kısa bir süre durduktan sonra yeniden başladı.