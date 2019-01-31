Galatasaray taraftarına müjdeli haber! Forvet geliyor
Galatasaray, Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı.
Galatasaray taraftarının nihayet bir forvet transferi ile yüzü güldü. Takım aradığı forveti Süper Ligde buldu. Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı. Transfer KAP’a bildirildi.
Resmi görüşme başladı
Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A. Ş ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.
Senegalli oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında toplam 19 maça çıktı. Golcü oyuncu bu maçlarda 20 gol atıp, 2 de asist yaptı.