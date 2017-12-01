Galatasaray tam kadro Anıtkabir'de!

Galatasaray Başkanı Özbek ve beraberindeki bir çok isim derbi öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güncellenme 01 Aralık 2017 17:18

Galatasaray Spor Kulübü'nün düzenlediği Anıtkabir gezisine Başkan Dursun Özbek ve beraberinde birçok daha kişi katıldı.

"Cumhuriyet emin ellerde"

Yapılan törenin ardından basın mensuplarına açıklamarda bulunan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi Galatasaray Lisesi 1868 yılında modern eğitime geçti. Önümüzdeki sene de 150'nci yılını kutlayacak. Tabii ki aslında 500 yılı aşkın bir kültürden geliyor Galatasaray. Kutlama programına bu yıldan itibaren başladık" dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ettiklerimi belirten Özbek, "Kutlamalar peşi sıra etkinliklerle 2018 yılının sonuna kadar devam edecek. Bugün de görevimizi Atatürk'ü ziyaret ederek yaptık. Onun yetiştirdiği nesil olarak bize emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Güzel bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'a başarılar diliyorum"

Basın mensuplarının yarın oynanacak Beşiktaş – Galatasaray derbisiyle ilgili sorularını ceveplayan Özbek, "Galatasaray da Beşiktaş da Türkiye'nin medarı iftiharı, iki güzide takımı. 100 yıldan beri oynuyorlar. Bir dostluk maçı olması ve seyredenlere keyif vermesini diliyorum. Herkesi stada bekliyoruz, güzel bir maç olacak. Her iki takım da formda. Ben tabii Galatasaray'a başarılar diliyorum" dedi.

Heyet daha sonra Galatasaraylılar Derneği'nde öğle yemeğine katıldı.