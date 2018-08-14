Galatasaray sürpriz bir ismin peşinde!

Galatasaray, Stoke City’nin maçlarda oynatmama kararı aldığı Badou Ndiaye için harekete geçti.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 10:55

İngiltere kulüplerinden olan Stoke City’de ligin ilk haftasında oynan maçta kendine yer bulamayan Badou Ndiaye, Galatasaray'a gelmek için gün sayıyor.

Daha önce Everton ve başka kulüplerin de peşinden koştuğu Ndiaye, bonservisiyle ayrılamayınca Stoke City, kiralama formülüne sıcak bakmaya başladı. Şu an transfere en yakın takım ise Galatasaray.

Habertürk'ün haberine göre, İngiltere Championship'te Stoke City'nin ilk karşılaşmasında kadro dışı kalan Badou Ndiaye, eski takımına kavuşmak için gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların daha önce anlaşmaya vardığı Senegalli yıldızı satmak için elinde tutuna İngiliz kulübün, ülkedeki transfer döneminin sona ermesi ile kiralama yönetimi ile hareket edeceği düşünülüyor.

Ndiaye'yi takımdan gönderecek olan İngilizler, oyuncuyu maçlara çıkarmama kararı aldı. Şampiyonlar Ligi avantajıyla 28 yaşındaki orta sahayı kiralamaya en yakın kulüp olan Galatasaray’ın aradaki ufak pürüzleri gidererek yakın zamanda Ndiaye'yi kadroya katacağı belirtildi.