Galatasaray, son 12 sezonun en iyi performansını sergiledi!

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaştı.

Güncellenme 15 Ekim 2017 17:20

Mehmet Fatih Duman - Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Galatasaray, son 12 sezondaki en iyi performansına ulaştı.

Ligde 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, 2005-2006 sezonundan sonra 8. haftalar itibarıyla ilk kez 22 puana ulaştı.

2005-2006 sezonunda 8 haftada 22 puan elde eden Galatasaray, bu başarılı performansı 2017-2018 sezonunda tekrarladı.

Üç puanlı sistemin 4. kez en iyisi

Galatasaray, üç puanlı sistemdeki en iyi 8. hafta performansına 4. kez ulaştı.

Sekizinci haftalar itibarıyla bugüne kadar en fazla 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak 3 puanlı sistemin uygulanmaya başladığı 1987-88 sezonunda, ardından 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, bu sezon tarihinin en başarılı başlangıcını 4. kez tekrarlamış oldu.

Gol sayısında son 8 sezonun zirvesinde

İlk 8 haftada rakip fileleri 20 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, gol sayısında son 8 sezonun zirvesine çıktı.

Bu sezonki 8 maçında 2,5 gol ortalaması yakalayan Galatasaray, 8. hafta sonunda 21 gol kaydettiği 2009-2010 sezonunun ardından en başarılı dönemini yaşıyor.