Galatasaray Sneijjder'i KAP'a bildirdi

Galatasaray ile yolları ayrılan Sneijder sözleşme gereği 3 yıl içerisinde başka bir Türk kulübüne gitmesi halinde 20 milyon euro ceza ödeyecek.

Güncellenme 14 Temmuz 2017 21:57

Galatasaray Yönetimi, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'le yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray ayrılığı KAP'a da resmen bildirdi. Sneijder 3 yıl içerisinde başka bir Türk kulübüne gitmesi halinde 20 milyon euro ceza ödeyecek.

alatasaray Yönetimi, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'le yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray ayrılığı KAP'a da resmen bildirdi. Sneijder 3 yıl içerisinde başka bir Türk kulübüne gitmesi halinde 20 milyon euro ceza ödeyecek.



İşte Galatasaray'ın Sneijder açıklaması:



"Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.



Ayrıca futbolcu önümüzdeki 3 yıl süre içerisinde Türkiye'de başka bir futbol kulübüne transfer olması durumunda şirketimize 20.000.000 Euro tazminat ödeyecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur."



Son talip Antalyaspor



Sneijder'e son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor talip olmuştu. Güney ekibinin Sneijder'in menajeriyle transfer için temas kurduğu öne sürülmüştü. Antalyaspor'un yanı sıra Başakşehir de Sneijder'i istiyor.