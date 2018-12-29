Galatasaray, Serdar Aziz'den sonra o ismi de gönderiyor

Serdar Aziz'i Fenerbahçe'ye satma kararı alan Galatasaray'ın Garry Rodrigues için de Al Ittihad'la anlaştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 29 Aralık 2018 19:34

Serdar Aziz’i gönderme kararı alan Galatasaray yönetimi flaş bir karara imza attı. Sarı-kırmızılı yönetim, Garry Rodrigues için de Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardı.

Transferden Galatasaray kazançlı çıkacak

Transfer gelişmesini eski bir Galatasaraylı olan Nordin Amrabat doğruladı. Al Ittihad'ın orta saha oyuncusu El Ahmedi, Nordin'in Fas milli takımından arkadaşı. El Ahmedi, Amrabat'a Rodrigues'in bundan böyle takım arkadaşı olacağını söyledi. Galatasaray bu transferden tam 8 milyon Euro kazanacak.

Sarı kırmızılılar, Yeşil Burun Adalı oyuncuyu, 2016-17 sezonunda Yunanistan'ın Paok takımından 2 milyon Euro bedelle transfer etmişti.

Al İttihad’ın başında Bilic var

Al İttihad, Suudi Arabistan Ligi'nin ilk 14 haftasında sadece 6 puan toplayabildi. 16 takımlı ligde averajla 15. sırada bulunan Suudi ekibinde Al Ahmadi'nin haricinde Romarinho, Valdivia, Pesic gibi isimler de bulunuyor. Takımın teknik direktörlüğünü ise Beşiktaş'tan tanıdığımız Slaven Bilic yapıyor.