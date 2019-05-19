Galatasaray şampiyonluğa doymuyor! İşte maçın detayları...
Evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle bir kez daha şampiyon oldu.
Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray’ın konuğu Medipol Başakşehir oldu. 2-1 sona eren karşılaşmada Başakşehir’in golünü 17. dakikada Bajic atarken, Galatasaray’a şampiyonluk getiren golleri 47. dakikada Feghouli ve 64. dakikada Onyekuru kaydetti.
Mücadelenin 79. dakikasında kenarda yaşanan gerginliğin ardından Cüneyt Çakır, Fatih Terim'i tribüne göndermişti.
Süper Ligde 34. haftada, Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk olurken, Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Fatih Terim tribüne gönderildi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçının 78. dakikasında Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile tartıştı. Karşılaşmanın 80. dakikasında ikili hakem tarafından tribüne gönderildi.
Galatasaray- Başakşehir mücadelesi 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile devam ederken, yedek kulübeleri tekrar birbirine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın 78. dakikasında Medipol Başakşehir Yardımcı antrenörü Orhan Ak ile tartışma yaşadı. Yaşanan olayların ardından Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş ile Ümit Davala Medipol Başakşehir'de ise yardımcı antrenör Orhan Ak hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderildi.
Emre Akbaba unutulmadı
Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.
U21'de de kazanan Galatasaray
Türkiye U21 Futbol Ligi'nde bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ev sahibi sarı kırmızılı takım, rakibini Atalay Babacan, Celil Yüksel ve Çekdar Orhan'ın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.