Galatasaray şampiyonluğa doymuyor! İşte maçın detayları...

Evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray, Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle bir kez daha şampiyon oldu.

Güncellenme 19 Mayıs 2019 22:18