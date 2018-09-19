Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasına galibiyetle başladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti.

Güncellenme 19 Eylül 2018 09:09

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 3-0 yendi.

Golleri kimler attı?

Türk Telekom Stadı’ndan oynanan maçta Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

Futbolcular sevinçlerini seyirci ile paylaştı

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray'da futbolcular, maçtan sonra tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Gelecek maç Porto ile

Sarı-kırmızılı takım, grubunda ikinci maçını 3 Ekim'de deplasmanda Portekiz'in Porto ekibi ile yapacak. Lokomotiv Moskova ise Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek.

Eren Derdiyok gol sayısını 5’e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon TFF Süper Kupa maçında bir, Spor Toto Süper Lig'deki müsabakalarda ise 3 kez topu ağlarla buluşturdu.

İlk golü Rodrigues attı

Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Garry Rodrigues, son iki resmi maçta 3. kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı ilk müsabakada topu filelerle buluşturan Rodrigues, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftada Kasımpaşa ile oynanan maçta 2 gol kaydetmişti.

Ndiaye, kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 42. dakikasında ilk sarı kartını gören Ndiaye, 87. dakikada Anton Miranchuk'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Porto ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.