Galatasaray şampiyon olursa bir ilki gerçekleştirecek

Şampiyonluğa bir puan kadar yakın olan Galatasaray, bu kez de hedefine ulaşırsa bir ilki gerçekleştirecek.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 11:32

Beşiktaş'ı mağlup ederek geride bırakan Galatasaray, son haftada en az 1 puan alırsa şampiyon olacak. Eğer sarı kırmızılı ekip son maçında bir hata yapmazsa Fatih Terim yönetiminde yedinci kez Süper Lig şampiyonu olacak. Galatasaray, İlhan Cavcav sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak.

Galatasaray bir ilki yapacak

Galatasaray şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'den 20'ye 19 önde. Eğer Cimbom bu sayıyı 21'e çıkarırsa 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine iki şampiyonluk fark atmış olacak. İki takım arasındaki en büyük fark, 1959 ile 1987 tarihleri arasında yaşanmıştı.

Yaşanan süreçte sarı kırmızılılar, 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken Fenerbahçe ile arasında 5 şampiyonluk fark açılmıştı. Sarı lacivertliler, aradan geçen 21 sezonda 11 şampiyonluk yaşarken, Galatasaray'ın kupa sayısı 6'da kalmıştı.

Kimin ne kadar şampiyonluğu var?

Bu kapsamda, Galatasaray'ın 20 şampiyonluğu varken, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15, Trabzonspor'un 6, Bursaspor'un ise 1 şampiyonluğu var.