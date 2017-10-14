Galatasaray rakipleriyle puan farkını açtı!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve rakipleriyle puan farkını açtı.

Güncellenme 14 Ekim 2017 22:41

Spor Toto Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesinde kazanmak için sahaya çıktı. Mücadelenin ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi.

İlerleyen dakikalarda Galatasaray öne geçmek için baskı kurmaya çalıştı ancak Konyaspor iyi karşılık vererek konuk ekibin gol bulmasına izin vermedi.

Çok pozisyonun olmadığı ilk yarıda gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Goller Gomis'ten geldi

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. Oyunu rakip sahaya yıkan sarı-kırmızılılar 54. dakikada takımın en golcü ismi Gomis'le eşitliği bozdu. Selçuk'un savunma arkasına attığı pasta topu önüne alan Gomis vuruşunu yaptı, savunmadan seken topu tekrar önünde bulan yıldız oyuncu sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

77. dakikada Gomis bir kez daha sahneye çıktı. Orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar tek başına götüren Gomis, Ali Turan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu filelerle buluşturan Gomis, takımının ve kendisini 2. golünü attı.

Kalan dakikalarda Konyaspor farkı azaltmaya çalıştı ancak aradığı golü bulamadı. Mücadelde Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Derbi öncesi puan farkı açıldı

Galatasaray, bu galibiyetle Fenerbahçe derbisi öncesinde puanını 22'ye çıkardı.

8. hafta sonunda 7 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızlılar, Beşiktaş'a 8, maç eksiği bulunan Fenerbahçe'ye ise 11 puan fark attı.