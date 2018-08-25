Galatasaray, o ismi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Güncellenme 25 Ağustos 2018 22:35

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Ndiaye için Stoke City'ye kiralama ücreti olarak 1 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray’da da aynı ücreti alacak

Geçen sezon devre arasında Stoke City'e transfer olan Ndiaye, takımı küme düştükten sonra maaşı 2,1 milyon Euro’ya düşmüştü ama buna rağmen İngiliz kulüpten geçen sezon 3 milyon Euro yıllık ücret alıyordu. Senegalli oyuncu Galatasaray’da bu ücreti almaya devam edecek.

Gary Rowett’ten çarpıcı açıklama

İngiltere’nin Championship takımlarından olan Stoke City'nin teknik direktörü Gary Rowett, Galatasaray'ın kiralayacağı Ndiaye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Antrenmanı terk etmiş

Gary Rowett, Badou’nun geçen hafta içinde antrenmanı terk ettiğini, bunun büyük saçmalık olduğunu, bu tür haberler ortaya çıktığında gerilimi azaltmak için bir şeyler söylendiğinde sanki bahane üretiliyor gibi geldiğini belirtti.

Ryan’ı transfer etmişler

Badou Ndiaye'nin yerine 8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyerek orta sahaya Brentford'dan Ryan Woods'u transfer ettiklerini belirten Rowett, orta sahada iyi futbolculara sahip olmak istediğini hep söylediğini, sezon öncesi Badou'nun kendileri ile kalacağını düşündüğünü, gitmek istemesi durumunda kendilerinin de daha fazla beklemeyeceklerini, Ryan’ın takım için çok etkili olacağını söyledi.