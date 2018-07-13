Galatasaray o isimle yollarını ayırdı

Galatasaray, Endoğan Adili ile yollarını ayırdığını KAP'a açıkladı.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 11:00

Galatasaray, bir süredir kadroya giremeyen Endoğan Adili ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir kadroya giremeyen İsviçreli futbolcuyu 500 bin TL karşılığında gönderdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."