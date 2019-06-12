Galatasaray, ne kadar boçlu olduğunu açıkladı!

Galatasaray Spor Kulübü, 31 Mart 2019 itibarıyla ne kadar borçlu olduklarını açıkladı.

Güncellenme 12 Haziran 2019 17:13

Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkları, 31 Mart 2019 itibarıyla borcun, 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğunu duyurdu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basketbol salonunda gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün brüt borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu açıklanmıştı.