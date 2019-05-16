Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Sezonun en kritik maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Süper Lig’de nefesler tutuldu ve şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda karşılaşmaya hazırlanıyor. Tüm sezonun en kritik maçı olacak karşılaşmayı da Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte Süper Lig’deki diğer maçlar:
17 Mayıs Cuma
20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)
18 Mayıs Cumartesi
19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
19:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)
19 Mayıs Pazar
16:00 Akhisarspor - Kayserispor (Tugay Kaan Numaoğlu)
16:00 Bursaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)
19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Zorbay Küçük)
19:00 Galatasaray - Başakşehir (Cüneyt Çakır)
20 Mayıs Pazartesi
20:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe ( Suat Arslanboğa)
20:00 Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)