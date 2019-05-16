Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Sezonun en kritik maçı olan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 14:20

Süper Lig’de nefesler tutuldu ve şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda karşılaşmaya hazırlanıyor. Tüm sezonun en kritik maçı olacak karşılaşmayı da Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte Süper Lig’deki diğer maçlar:

17 Mayıs Cuma

20:30 Kasımpaşa - Atiker Konyaspor (Koray Gençerler)

18 Mayıs Cumartesi

19:00 Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

19:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)

19 Mayıs Pazar

16:00 Akhisarspor - Kayserispor (Tugay Kaan Numaoğlu)

16:00 Bursaspor - Göztepe (Mete Kalkavan)

19:00 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor (Zorbay Küçük)

19:00 Galatasaray - Başakşehir (Cüneyt Çakır)

20 Mayıs Pazartesi

20:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe ( Suat Arslanboğa)

20:00 Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)

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