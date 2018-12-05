Galatasaray, Kulüpler Birliği'ne bu sözlerle rest çekti

Galatasaray, açıklamalarını geri çekmemeleri durumunda Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

Güncellenme 05 Aralık 2018 09:34

Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Galatasaray yönetimi, bu açıklama geri çekilene ya da düzeltilene kadar Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

MHK, Galatasaray-Konyaspor maçında yanlış penaltı kararı verdiğine hükmedilen Hüseyin Göçek'in bir süre dinlendirileceğini açıklamıştı.

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Kulüpler Birliği Vakfı, TFF yönetiminin kararından geri adım atması gerektiğini belirtmişti.

Daha sonra yaşanan olaylar konuyu içinde çıkılmaz bir hale taşıdı. Bazı kulüpler haricinde hiçbir takımın bu açıklamadan haberi olmadığı ortaya çıktı. Galatasaray da bunun üzerine hareket geçti ve Kulüpler Birliği Vakfı'nı geri adım atma çağrısında bulundu.

Türk futbolunu sarsan bir açıklama

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı'na kuruluşlarından bu yana mensupları olduklarını, yönetim kurulu kararı olmadan, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü bu vakıftan açıklama yapıldığını, yazının yazarının meçhul olduğu ve her üyeye farklı aktarıldığını, bu durumun Türk futbolunu derinden sarstığını ifade etti.

Açıklama haddini aşmıştır

Açıklamada, bu açıklamanın haddini aşarak Türk futbolunda; ayrışmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik olduğu, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaştıkları belirtildi.

Anadolu Kulüplerine teşekkür

Anadolu Kulüplerine, ilkeli duruşlarını korudukları ve dürüst futbol adına teşekkür ettikleri belirtilen açıklamada; Türk futbolunun birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bildiri, sonuçsuz kalacak bir çabanın eseri olduğu dile getirildi.

Açıklamaya şu ifadelerle son verildi:

“Bu aşamada, Galatasaray Spor Kulübü olarak, söz konusu açıklama geri çekilene ya da tüm paydaşların vicdanını rahatlatacak şekilde düzeltilene dek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."