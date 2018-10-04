Galatasaray iyi oynadı, maçı Porto kazandı!

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, üçüncü sıraya geriledi.

Güncellenme 04 Ekim 2018 10:26

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Porto'ya konuk olan Galatasaray, 49. dakikada gelen Marega'nın golüne engel olamayarak karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Portekiz temsilcisi puanını 4'e yükseltirken Galatasaray 3 puanda kaldı.

Galatasaray üçüncü sıraya geriledi

D Grubu’nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, dün akşam aldığı yenildi sonrasında üçüncülüğe geriledi. Porto daha önceki maçlarında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmiş, Schalke 04’ü de Galatasaray'la aynı skorla mağlup etmişti. Buna göre grupta Porto dörder puanla zirveyi paylaşırken, Galatasaray üç puanla üçüncü sırada, Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayı puansız kapatarak son sırada yer aldı.

Galatasaray önemli pozisyonları değerlendiremedi

Dün akşamki karşılaşmada Galatasaray, Porto’ya karşı kazandığı önemli atakları değerlendiremedi. Maça hızlı bir çıkışla başlayan Galatasaray, özellikle ilk yarıda birçok gol pozisyonuna girdi. Maçın, 13 ve 45. dakikalarında Sinan Gümüş, 38. dakikada Yuto Nagatomo ve 39. dakikada Henry Onyekuru ile net pozisyonları gole çeviremedi.

Yunus Akgün, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi

Galatasaray’ın 2000 doğumlu genç oyuncusu Yunus Akgün, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başından buyana resmi maçlarda şans verdiği Yunus, 86. dakikada Fernando Reges'in yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray, 12 maçında galip gelemedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 12 maçında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 12 maçta 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 29 golü önleyemedi.

Son 3 deplasman maçını kaybetti

Galatasaray, son 3 deplasman maçını kaybetti. Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.