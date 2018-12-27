Galatasaray, İspanyol golcü ile anlaştı

Galatasaray'ın yeni transferler için harekete geçtiği , İspanyol golcü Llorente ile prensipte anlaştığı ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Aralık 2018 14:08

Ara transfer dönemi için harekete geçen Galatasaray’ın ilk bombası ortaya çıktı. Gomis’i Al Hilal’e sattıktan sonra forvet sıkıntısı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, İspanyol golcü Llorente ile prensipte anlaştığı ileri sürüldü.

Tottenham’dan Llorente’yi alacak

Londra’da çıkarma yapmayı planlayan Galatasaray yönetiminin, Tottenham ile 33 yaşındaki Llorente'nin transferi için masaya oturacağı iddia edildi.

Ne kadar ödeyecekler?

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Llorente için İngiliz kulübüne en fazla 1 milyon Euro gibi bir rakam ödemeyi planlıyor. Tottenham'da bu sezon 3 karşılaşmada sadece 24 dakika süre alan 33 yaşındaki İspanyol golcü, kariyerinde 9 yıl A. Bilbao forması giydi, 3 sezon da İtalyan devi Juventus'ta görev yaptı.

Olympiakos'un da listesinde

Aslan'ın el sıkıştığı İspanyol golcünün Olympiakos'un da listesinde olduğu iddia ediliyor. 1.93'lük boyuyla dikkat çeken golcü, kendisine oynanan uzun toplarda sırtı dönük oynayabildiği için takımının hücumlarda kilit rol üstlenebiliyor.