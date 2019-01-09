Galatasaray iki yıldız oyuncuyu da KAP'a bildirdi

Galatasaray, Portekiz takımı Chaves'te forma giyen savunma oyuncusu Marcos ve Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi.

Güncellenme 09 Ocak 2019 15:11

Galatasaray, Portekiz takımı Chaves'te forma giyen savunma oyuncusu Marcos için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Marcos için görüşmelere başlandı

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi olarak görüşmelere başlandığı belirtildi.

Emre Taşdemir de KAP bildirildi

Geçen günlerde Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'in de transferini KAP'a bildiren Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” açıklamasını yaptı.