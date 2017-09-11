Galatasaray hep aynı şekilde kaybediyor

Geçen sezonda hep duran toplardan gol yiyen Galatasaray'ın kaderi yeni sezonda da değişmedi. Sarı-kırmızılılara atlan 3 golün 2'si benzerdi.

Güncellenme 11 Eylül 2017 13:54

Galatasaray'da duran toplarda yaşanan kriz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kalesinde gördüğü gollerin çoğunu duran toplardan yiyen sarı-kırmızılılarda 2017-2018 sezonunda da değişen bir şey olmadı. Bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada kalesinde 3 gol gören Galatasaray, bunların 2'sini duran toplardan yedi.

Önde olduğu Antalyaspor karşılaşmasında da kullanılan korner atışı sonrası Samuel Eto'o'nun kafa golüne engel olamayan Cimbom, bu soruna çözüm bulamadı. Sarı-kırmızılılar duran toptan kalesinde gördüğü golle galibiyetten olurken, dün akşam istatistiklere yansıyan bir başka önemli detay vardı. Galatasaray, 1-1 berabere kaldığı Antalya deplasmanında dün akşam bir kez olsun korner atışı kullanmadı.



Antalyaspor 10 defa köşe gönderine gitti

Rakibin sert savunmasını açmakta zorlanan Galatasaray, bu sezon ilk kez hücum organizasyonlarında aksadı. Sarı-kırmızılıların korner kullanmadığı karşılaşmada Antalyaspor ise tam 10 defa köşe gönderine gitti.



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