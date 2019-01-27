Galatasaray, Göztepe'yi evinde mağlup etti, 3 puanı kaptı
Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, maçı 1-0 kazanarak puanını 35'e çıkardı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 19. haftasında Bornova İlçe Stadında Göztepe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip maçı 1-0 kazanırken galibiyeti getire golü 72. dakikada Sinan Gümüş attı.
Galatasaray aldığı sonuçla puanını 35’e çıkardı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak.