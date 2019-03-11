Galatasaray gol oldu yağdı! İşte maçın detayları...

Galatasaray, Antalyaspor'u evinde 5-0 mağlup ederek lider Başakşehir'le arasındaki farkı 8'e indirdi.

Güncellenme 11 Mart 2019 23:24

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Antalyaspor'u evinde 5-0 mağlup etti. Galatasaray’a galibiyet getiren golleri; Feghouli, Onyekuru (2), Badou Ndiaye, Mbaye Diagne kaydederken Diagne'nin 1 golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı kırmızı ekip bu galibiyetle birlikte lider Başakşehir ile arasındaki puanı 8’e indirdi. Antalyaspor'un ise galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

İlk golü Feghouli attı

Galatasaray 17. dakikada Feghouli'nin attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Feghouli'nin şutu Antalyaspor savunmasında Doğukan'a çarptı ve kaleci Boffin'i kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.

Muslera’dan mükemmel performans

Antalyaspor ilk yarıda Galatasaray kalesinde iki kez gol şansı yakalarken ikisinde de Muslera gole izin vermedi. Konuk ekip mücadelenin 34. dakikasında Bahadır ile 40. dakikasında da Doukara ile beraberlik şansı yakalasada Uruguaylı kaleci kalesini gole kapattı ve iki güzel kurtarışla takımının ilk yarıyı 1-0'lık üstünlük ile bitirmesini sağladı.

Antalyaspor’dan atak

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile başladı. Antalyaspor ikinci yarının 60. dakikasında bir kez daha beraberlik şansı yakalarken önce Bahadar'ın vuruşunda direğe ardından da Diego'nun şutunda yine Muslera'ya takıldı.

Galatasaray 3-0 öne geçti

Sarı kırmızılılar bu pozisyonların ardından 62. dakikada Belhanda'nın asistinde Onyekuru'nun, 68. dakikada da Feghouli'nin asistinde Ndiaye'nin golüyle Antalyaspor karşısında skoru 3-0 yaptı.

Bir gol iptal edildi

78. dakikada Onyekuru Aslantepe'de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0 yaptı. Galatasaray'da Diagne'nin 87. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Diagne karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle maçın skorunu belirledi 5-0 oldu.

Başakşehir’le olan fark 8’e düştü

Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken bu sonuçla sarı kırmızılılar 49 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 8'de tuttu. Antalyaspor ise 32 puanla 10. sıraya geriledi.